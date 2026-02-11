|
11.02.2026 06:31:28
Cranex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cranex lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cranex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,2 Millionen INR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cranex 109,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.