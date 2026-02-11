Cranex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cranex lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cranex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,2 Millionen INR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cranex 109,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at