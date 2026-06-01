Cranex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cranex präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,80 INR gegenüber 1,58 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Cranex 219,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,67 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Cranex 3,21 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 553,70 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 515,38 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at