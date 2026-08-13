Cravatex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cravatex lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 322,3 Millionen INR gegenüber 231,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at