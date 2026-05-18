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18.05.2026 06:31:29
Cravatex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cravatex präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 6,19 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cravatex noch ein Gewinn pro Aktie von 5,59 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cravatex 395,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 605,2 Millionen INR umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 26,30 INR, nach 18,68 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 1,51 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cravatex 1,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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