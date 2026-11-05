Cravatex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cravatex hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 17,88 INR gegenüber 20,18 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 534,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 514,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at