Crawford C A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crawford C A äußerte sich am 05.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crawford C A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 296,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 322,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD und einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at