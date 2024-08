Crawford C A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crawford C A gab am 05.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Crawford C A hat ein EPS von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,170 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crawford C A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 327,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 334,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at