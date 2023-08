Crawford C A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crawford C A hat am 04.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,240 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crawford C A 0,160 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 320,7 Millionen USD gegenüber 293,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

