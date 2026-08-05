Crawford C A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crawford C A hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Crawford C A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Crawford C A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 330,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at