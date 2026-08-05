|
05.08.2026 06:31:29
Crawford C A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Crawford C A hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Crawford C A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Crawford C A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 330,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!