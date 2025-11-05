|
Crawford C A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Crawford C A präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Crawford C A mit einem Umsatz von insgesamt 333,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,90 Prozent verringert.
