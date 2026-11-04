Crawford C A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Crawford C A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 330,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 333,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at