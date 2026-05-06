Crawford C A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crawford C A gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 320,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 324,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at