Crawford C B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Crawford C B präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 333,6 Millionen USD – eine Minderung von 2,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 343,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at