Crawford C B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crawford C B hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 330,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crawford C B 333,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at