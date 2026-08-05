Crawford C B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crawford C B hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent zurück. Hier wurden 330,8 Millionen USD gegenüber 335,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at