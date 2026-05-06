Crawford C B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crawford C B gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Crawford C B im vergangenen Quartal 320,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Crawford C B 324,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at