Crawford United A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crawford United A hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,2 Millionen USD – ein Plus von 28,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crawford United A 36,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at