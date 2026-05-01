Asbestos Aktie
WKN DE: 850307 / ISIN: CA0434201087
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01.05.2026 16:25:44
Crayola toys recalled over possible asbestos contamination
People should stop using the products immediately and keep out of the reach of children, the government says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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