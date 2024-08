CREA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CREA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,43 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,180 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,60 Prozent auf 344,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte CREA 657,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at