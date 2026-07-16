Creades 864Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Creades 864Registered A stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 17,59 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,43 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 251,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Creades 864Registered A 217,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at