Creades 864Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Creades 864Registered A hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,49 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Creades 864Registered A 2,11 SEK je Aktie verdient.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,93 SEK beziffert, während im Vorjahr 8,85 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Creades 864Registered A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 253,00 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 543,00 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at