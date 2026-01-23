23.01.2026 06:31:28

Creades 864Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Creades 864Registered A hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,49 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Creades 864Registered A 2,11 SEK je Aktie verdient.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,93 SEK beziffert, während im Vorjahr 8,85 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Creades 864Registered A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 253,00 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 543,00 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:44 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen