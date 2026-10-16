Creades 864Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Creades 864Registered A präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,13 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,70 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at