CREAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CREAL lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 11,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CREAL 4,74 JPY je Aktie verdient.

CREAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at