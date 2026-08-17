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17.08.2026 06:31:29
CREAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CREAL hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,00 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,74 Prozent auf 7,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CREAL 10,07 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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