Creatd Aktie
WKN DE: A3E1GM / ISIN: US2252653058
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03.11.2026 18:32:12
Creatd Names Claudia Albelais As CFO
(RTTNews) - On Tuesday, Creatd, Inc. (CRTD) appointed Claudia Albelais as Chief Financial Officer and Chelsea Pullano as an independent director.
Albelais previously served as Controller, overseeing accounting, audits and financial reporting. In her new role, she will lead the company's finance, reporting and capital-structure activities.
Pullano will become the Board's fifth member and lead its Governance Committee.
She previously served as Creatd's CFO and brings experience in public-company finance, SEC reporting and financial operations, along with knowledge of the company's business and reporting history.
On the OTC Markets, the shares were trading at $6.01.
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