CREATE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CREATE hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,21 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CREATE 22,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 9,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at