CREATE MEDIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CREATE MEDIC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 18,40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREATE MEDIC 24,38 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at