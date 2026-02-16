16.02.2026 06:31:31

CREATE MEDIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CREATE MEDIC hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 5,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREATE MEDIC 11,56 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 3,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 84,25 JPY gegenüber 95,41 JPY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 13,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CREATE MEDIC 13,03 Milliarden JPY umgesetzt.

