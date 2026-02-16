|
16.02.2026 06:31:31
CREATE MEDIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CREATE MEDIC hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 5,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREATE MEDIC 11,56 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 3,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 84,25 JPY gegenüber 95,41 JPY je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 13,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CREATE MEDIC 13,03 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.