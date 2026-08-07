CREATE MEDIC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CREATE MEDIC hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at