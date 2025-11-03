CREATE MEDIC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CREATE MEDIC hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

