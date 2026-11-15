National Insurance Aktie
ISIN: PS3002112921
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15.11.2026 23:30:03
Create more jobs for under-25s by cutting National Insurance, key report urges
The report being launched this week will suggest gradually reducing employment costs over five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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