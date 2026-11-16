National Insurance Aktie
ISIN: PS3002112921
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16.11.2026 14:19:33
Create more jobs for under-25s by cutting National Insurance, key report urges
Some parents are so desperate for their children to find a job that they've offered to pay their wages, one hairdresser has told the BBC.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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