create restaurants: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

create restaurants ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat create restaurants die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,27 Prozent auf 41,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,11 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 13,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 156,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at