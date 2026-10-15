create restaurants: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

create restaurants veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,99 JPY gegenüber 2,63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat create restaurants mit einem Umsatz von insgesamt 42,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at