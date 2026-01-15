|
create restaurants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
create restaurants hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte create restaurants ein EPS von 3,67 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 40,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
