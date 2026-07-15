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15.07.2026 06:31:29
create restaurants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
create restaurants lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
create restaurants hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,96 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat create restaurants mit einem Umsatz von insgesamt 43,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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