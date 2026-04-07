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07.04.2026 06:31:29
CREATE SD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CREATE SD präsentierte am 06.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 66,87 JPY gegenüber 64,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 124,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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