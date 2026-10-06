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06.10.2026 06:31:28
CREATE SD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CREATE SD hat sich am 05.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 58,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREATE SD 61,87 JPY je Aktie eingenommen.
CREATE SD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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