CREATE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CREATE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CREATE ein EPS von 37,70 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CREATE im vergangenen Quartal 9,34 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CREATE 9,25 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 93,71 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CREATE 124,44 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,12 Prozent auf 37,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at