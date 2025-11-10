CREATE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CREATE hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,10 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

