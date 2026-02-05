CREATE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CREATE hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 59,31 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CREATE im vergangenen Quartal 9,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CREATE 9,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at