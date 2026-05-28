28.05.2026 06:31:29

Creative Eye: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Creative Eye hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Creative Eye in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen INR im Vergleich zu 12,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,580 INR gegenüber -0,360 INR im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Creative Eye im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 83,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,22 Millionen INR im Vergleich zu 26,08 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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