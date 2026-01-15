15.01.2026 06:31:29

Creative Learning stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Creative Learning präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Creative Learning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 106,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Creative Learning mit einem Umsatz von insgesamt 0,99 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,46 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 115,22 Prozent gesteigert.

