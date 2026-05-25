Creative Learning stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Creative Learning lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at