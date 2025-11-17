Creative Media Community Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Creative Media Community Trust hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 23,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Media Community Trust ein Ergebnis je Aktie von -305,000 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Creative Media Community Trust mit einem Umsatz von insgesamt 26,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at