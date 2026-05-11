Creative Media Community Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Creative Media Community Trust hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Creative Media Community Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 70,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2073,000 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at