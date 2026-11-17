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17.11.2026 06:31:28
Creative Media Community Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Creative Media Community Trust ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Creative Media Community Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Media Community Trust ein Ergebnis je Aktie von -2352,000 USD vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Creative Media Community Trust einen Umsatz von 26,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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