Creative Media Community Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Creative Media Community Trust hat am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Creative Media Community Trust -44,500 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,5 Millionen USD – eine Minderung von 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,9 Millionen USD eingefahren.

Creative Media Community Trust vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 67,080 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -430,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Creative Media Community Trust hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 116,67 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 124,51 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at