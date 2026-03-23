Creative Medical Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Creative Medical Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creative Medical Technology ein Ergebnis je Aktie von -1,120 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,520 USD. Im Vorjahr hatten -3,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Creative Medical Technology 0,01 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,01 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at