Creative Medical Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Creative Medical Technology lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at